بالصور.. افتتاح 9 مساجد جديدة بالبحيرة

أدى اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة، كامل غطاس، السكرتير المساعد شعائر صلاة الجمعة بمسجد المحطة بمدينة حوش عيسى والمقام على مساحة 950 م، وذلك عقب افتتاحه اليوم الجمعة، ضمن 9 مساجد تم افتتاحهم اليوم بنطاق المحافظة، في إطار إحتفالات المحافظة بعيدها القومى الذى يوافق التاسع عشر من سبتمبر من كل عام، وبالتزامن مع إفتتاح 9 مساجد جديدة بمدن ومراكز المحافظة.

وجاءت خطبة الجمعة اليوم بعنوان: «حال النبي (صلى الله عليه وسلم) مع أهله».

وقام الشيخ أحمد عبد المنعم الغنام - باحث بالإدارة المركزية لشئون الدعوة بإلقاء الخطبة، والتى أكد خلالها على أن الله (عز وجل) أرسل نبينا محمدًا (صلى الله عليه وسلم) رحمة للعالمين، ومتممًا لمكارم الأخلاق، فكان صلوات ربي وسلامه عليه أحسن الناس خلقا، وأطيبهم نفسًا، وأطهرهم قلبًا، وأكرمهم عشرة، فما أحوجنا الي التأسي بأخلاق نبينا فقد كانت حياته بحق أعظم حياة عرفتها الإنسانية، تؤسس لبناء أسرة سوية مستقرة، بها يرقى المجتمع وتستقيم الحياة، مشيدًا بتضحيات أبناء المحافظة فى الدفاع عن وطنهم وأعراضهم، حيث ضحوا بالغالي والنفيس من أجل كرامة واستقلال بلادهم، مما يجسد صورة عظيمة من صور الإستجابة لأمر الله بحفظ الأوطان من كل ما يهدد أمنها.

كما قام الحضور وعقب أداء صلاة الجمعة بإقامة صلاة الغائب على ضحايا الكوارث الإنسانية بدولتي ليبيا والمغرب.

وشهد اليوم إفتتاح وأداء صلاة الجمعة بعدد 8 مساجد جديدة بنطاق 3 مراكز بنطاق المحافظة، وتلك المساجد هى :-

- مسجد الرياض بفرع 10 التحرير بمركز أبو المطامير على مساحة 196 م2 (إحلال وتجديد).

- مسجد الرحمة الزيتون بقرية النمرية بمركز أبو المطامير على مساحة 245 م 2 (إحلال وتجديد).

- مسجد التربية بجناكليس النمرية بمركز أبو المطامير على مساحة 300 م 2 (إحلال وتجديد).

- مسجد الفرنساوى بقرية بولين بمركز كفر الدوار على مساحة 980 م 2 (إحلال وتجديد).

- مسجد الشريف بعزبة الشريف بالأبعادية بمركز دمنهور على مساحة 192 م 2 (صيانة).

- مسجد المرداني بمدينة دمنهور على مساحة 576 م2 (صيانة).

- مسجد السلام بقومبانية لوقين بمركز كفر الدوار على مساحة 465 م 2 (صيانة).

- مسجد الهداية بعزبة الدريسة بمركز دمنهور على مساحة 685 م2 (صيانة).

ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف.

وحضر أداء صلاة الجمعة، عمر لبيب، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى، والشيخ محمد أبو حطب، وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، ولفيف من القيادات التنفيذية والدينية والشعبية بنطاق المحافظة وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.