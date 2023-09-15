"التراث" تحتفل بمئوية سيد درويش فى افتتاح موسمها الفنى

تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، احتفالاتها بمئوية الموسيقار سيد درويش، حيث تفتتح فرقة التراث للموسيقى العربية بقيادة المايسترو فاروق البابلى موسمها الفنى 2023 - 2024 بأمسية فنية تقام في الثامنة والنصف من مساء الأحد المقبل، الموافق 17 سبتمبر الجاري، على مسرح معهد الموسيقى العربية.

يتضمن البرنامج فاصلا لنخبة من أعمال فنان الشعب منها: "خفيف الروح، والشيطان، ودور ضيعت مستقبل حياتى، وسالمة يا سلامة، والأروام"، إلى جانب عدد من أعمال الموسيقى العربية الشهيرة منها: "تعب الهوى قلبى، ومن حبي فيك يا جاري، وساكن قصادى، وقلبي دليلى، وفات الميعاد" .. أداء المطربين أنغام مصطفى، وأسماء كمال، وحنان عصام، ورضوى سعيد، وعاطف عبدالحميد، ومحمد شوقى، ومحي صلاح، وأحمد الوزيرى.

يعد الموسيقار سيد درويش 1892 - 1923 أحد مجددي الموسيقى وباعث النهضة الموسيقية في مصر والوطن العربى.

لحن وغنى العديد من المؤلفات التي أصبحت جزء من التراث الفنى بعد أن نجح فى تغيير شكل الطرب خلال بدايات القرن الماضى .