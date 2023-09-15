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الجمعة 15 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إعادة فتح المعبر التجاري الرئيسي بين أفغانستان وباكستان بعد إغلاق دام 9 أيام

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أعيد فتح معبر حدودي شمالي غربي رئيسي بين باكستان وأفغانستان، الجمعة، بعد إغلاقه لمدة 9 أيام بسبب الاشتباكات بين قوات الحدود، حسبما قال مسؤولون من الجانبين.

وأغلقت باكستان حدود تورخام مع جارتها في السادس من سبتمبر بعد أن تبادل حراس من البلدين إطلاق النار.

واتهمت سلطات طالبان ببناء "مباني غير قانونية" في المنطقة المجاورة.

وقال المسؤول الحكومي الباكستاني ناصر خان، إن المعبر أعيد فتحه صباح الجمعة. وقال مفوض أفغانستان في تورخام، عصمت الله يعقوب، إن الشاحنات والمشاة الذين تقطعت بهم السبل بدأوا في المرور عبر الحدود.

ورحب ممثل من غرفة التجارة الباكستانية الأفغانية المشتركة بهذه الخطوة.

وقال ضياء الحق سرهادي: "لقد أنهت إعادة الفتح المشاكل التي استمرت تسعة أيام والتي واجهها التجار على جانبي الحدود". وأضاف، أن التجار تكبدوا خسائر فادحة في المواد القابلة للتلف.

واجتمع المبعوث الباكستاني إلى أفغانستان عبيد الرحمن نظاماني مع وزير خارجية حكومة طالبان أمير خان متقي في كابول في اليوم السابق. وناقشا التصاعد الأخير في الحوادث الإرهابية وإغلاق تورخام.

وتتهم باكستان جارتها بإيواء مسلحين والسماح لهم باستخدام أراضيها لشن هجمات.. وقد رفضت أفغانستان هذا الادعاء.

المعبر التجاري أفغانستان
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