وكيل صحة المنوفية يناقش خطة رفع كفاءة المستشفيات

عقد الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، اجتماعا بمديري المستشفيات بحضور الدكتور أسامة الشلقاني وكيل المديرية، والدكتور محمد سلامة مدير إدارة المستشفيات، ومسئولي العلاجي وبعض مديري الإدارات الفنية بالمديرية، وذلك لمناقشة خطة رفع الكفاءة في المستشفيات من حيث توافر المستلزمات الطبية والأدوية وتنظيم عمل الأطقم الطبية بما يعود بالنفع على المرضى ويؤدي للارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

وشدد وكيل صحة المنوفية، على أهمية الانضباط الإداري ومتابعة إنتاجية الأطباء و الإستخدام الأمثل للأجهزة الطبية ومتابعة الأعطال، كما أكد أهمية مراعاة معايير الجودة وتطبيقها في المستشفيات.

وفيما يخص أعمال الصيانة شدد على أهمية مراجعتها بصفة دورية، كما أكد على ضرورة مراجعة عقود شركات الأمن والنظافة، ونبه إلى أن المظهر العام للمستشفيات من نظافة ونظام لا يقل أهمية عن تقديم خدمة طبية لائقة للمرضى.