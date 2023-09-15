وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أهمية التحالف بين بلاده واليابان

الجمعة 15/سبتمبر/2023 - 10:17 ص

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أهمية التحالف الأمريكي الياباني لاستمرار الأمن والازهار في منطقة المحيطين الهندي والهادي.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية، أن وزير الخارجية الأمريكي أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الياباني المنتهية ولايته هاياشي يوشيماسا أعاد خلالها التأكيد على أهمية التحالف الأمريكي الياباني لاستمرار الأمن والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وهنأ بلينكن هاياشي على فترة عمله الناجحة كوزير للخارجية، وشكر الوزير نظيره الياباني لكونه كان صوتا رائدا في دعم أوكرانيا في مجموعة السبع وفي الأمم المتحدة، وخلال رحلاته حول العالم، بما في ذلك زيارته الأخيرة إلى أوكرانيا.

وعلى الصعيد ذاته، تحدث وزير الخارجية أنتوني بلينكن مع وزيرة الخارجية اليابانية الجديدة كاميكاوا يوكو وقدم لها التهاني على تعيينها.

وشددا على أهمية التحالف الأمريكي الياباني للأمن والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. كما ناقش الوزيران أيضا مواجهة الاستفزازات المتهورة التي تقوم بها كوريا الشمالية ودعم اليابان لأوكرانيا في مجموعة السبع والأمم المتحدة.