محافظ جنوب سيناء يشكر المالية لجهودها في إعداد الحساب الختامي

اطلع اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بمكتبه، بمدينة شرم الشيخ على نتيجة أعمال الحساب الختامي لديوان عام المحافظة والجهات الإدارية بنطاق المحافظة عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ وذلك خلال قيام المحاسب هيثم سالم عوف مدير المديرية المالية بعرض نتيجة الحسابات الختامية بعد تسليمه لوزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.

والجدير بالذكر أن الحساب الختامي للدولة هو حساب يتضمن كافة مبالغ الاستخدامات الفعلية والإيرادات الفعلية عن السنة المالية المنتهية وما يترتب عليهما من فائض أو عجز نقدي.

وأظهرت البيانات الرسمية، تحقيق الدولة لفائض أولي بالموازنة بـ نسبة ١.٦٣% من الناتج المحلي الإجمالي

وبذلك تكون الموازنة العامة للدولة قد حققت فائضًا أوليًا بالإضافة إلى خفض العجز الكلي من ٦.١٪ خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ إلى ٦٪، رغم التحديات العالمية وهذا ما يؤكد على قدرة الاقتصاد الوطني في التعامل مع الأزمات بل استمرت الدولة المصرية في السير قدما نحو تحقيق التنمية المستدامة.

وبعد العرض وجه المحافظ الشكر للمحاسب هيثم سالم عوف مدير المديرية المالية وجميع العاملين بالمديرية المالية المشاركين في إعداد الحساب الختامي للمحافظة

كما أعرب محافظ جنوب سيناء عن سعادته للشكر الموجه له من الإدارة المركزية للرقابة المالية للجهود المبذولة لترشيد الإنفاق وتعظيم موارد المحافظة.

ووعد المحافظ بتكريم العاملين بالمديرية المالية وادارة الحسابات بالديوان العام والمشاركين في أعمال الحساب الختامي.

وفي سياق آخر وفي اطار المتابعة المستمرة للمشروعات الجارية علي أرض محافظة جنوب سيناء، تابع اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، آخر مستجدات مشروع تطوير مصر القديمة، وتفقد المحافظ الأعمال الحالية واستمع لشرح عن الأعمال المستقبلية لمنطقة مصر القديمة ضمن أعمال تطوير السوق القديم بشرم الشيخ. وأشار المحافظ خلال الجولة إلى إلى ان تلك الأعمال إضافة جديدة للسياحة بمدينة شرم الشيخ وتمثل مصدر جذب للعديد من السائحين من مختلف الجنسيات حول العالم.

وخلال الجولة تسارع العديد من الوفود السياحية المختلفة منها سائحين من أذربيجان وايطاليا ودول عربية وزائرين مصريين لالتقاط الصور التذكارية مع محافظ جنوب سيناء مشيدين بما يتم من أعمال تطوير شاملة بالمدينة الساحرة عامة ومنطقة السوق القديم.

كما تابع اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، خلال جولة تفقدية ليلية، استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، آخر المستجدات الخاصة بالأعمال الإنشائية للقرية التراثية التي يتم إنشاؤها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي

يشار الي ان القرية التراثية تشمل 10 ورش حرفية و2 قاعة عرض ومخازن،ومسجد وومسرح مكشوف، ومطعم بدوي، وحدائق مفتوحة ولاند سكيب، وأشار المحافظ ان القرية جاهزة للافتتاح خلال شهر سبتمبر الجاري.

وذلك بحضور عدد من الوزراء، منهم وزراء التخطيط والتضامن والثقافة، وستقوم وزارة التضامن بالتعاون مع المحافظة بعمل معرض للحرف والمشغولات اليدوية وكذا عروض فنية وثقافية خلال حفل الافتتاح.

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