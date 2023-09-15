تفحمت محتوياته.. الأدلة الجنائية تعاين حريق سوبر ماركت بالدقي

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق نشب داخل محل تجاري ( سوبر ماركت) بشارع سليمان جوهر بالدقي، وفحص الآثار المادية للحريق لمعرفة أسبابه وحصر الخسائر الناجمة عنه، كما كلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الحريق.

وأفاد الفحص المبدئي لأثار الحريق بتفحم معظم محتويات السوبرماركت لامتداد الحريق إلى المواد الغذائية الموجودة به، عقب احتوائه عن عمليات التبريد التي استخدمها رجال الاطفاء، وأنه لم يسفر عن وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل سوبر ماركت بشارع ماركت بشارع سليمان جوهر بدائرة قسم شرطة الدقي

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.