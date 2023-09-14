انطلاق مؤتمر مجلس القبائل العربية لبناء الوعي والسلم المجتمعي بالإسماعيلية

شهدت محافظة الإسماعيلية، مساء اليوم الخميس انطلاق فعاليات مؤتمر بناء الوعي والسلم المجتمعي والذى نظمت أمانة مجلس القبائل والعائلات المصرية، والذى يقام ضمن مبادرة وطن واحد.

وشهد فعاليات المؤتمر كل من الشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، ومحمود موندين منسق المجلس في محافظة الإسماعيلية، وأكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية في محافظة الإسماعيلية وعدد من النواب أعضاء البرلمان.

وكان قد نظم مجلس القبائل والعائلات المصرية، في وقت سابق بالتعاون مع مجلس الوزراء، وجامعة قناة السويس، قافلة طبية مجانية تشمل جميع التخصصات، بمنطقة عرب أبو قاسم، التابعة لمدينة القصاصين الجديدة في الإسماعيلية، في إطار دعم مجلس القبائل والعائلات المصرية للقطاع الصحي، ودعم الأهالي بالقرى الأكثر احتياجا، بجميع نجوع وضواحي محافظة الإسماعيلية.

ونظم المجلس مع القافلة الطبية، قافلة غذائية بمشاركة عدد من المؤسسات تستهدف بعض الأهالي الأكثر احتياجا داخل القرى، تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن النهوض بمستوى الخدمة الطبية والعلاجية، وبذل أقصى الجهود من كل أجهزة الدولة لتوفير الخدمة الطبية والعلاجية، لجميع المواطنين.



