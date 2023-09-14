حماة الوطن: ذكرى المولد نستلهم منها السيرة النبوية العطرة

وجهت أمانة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن برئاسة الدكتور محمد الزهار، عضو لجنة الطوارئ التنفيذية ببيت العائلة المصري، التهنئة للشعب المصري والإسلامي، بمناسبة المولد النبوي الشريف، داعية الله عز وجل أن يعيد تلك الذكرى بالخير والرخاء على بلادنا الغالية والأمتين العربية والإسلامية بالسلام والاستقرار

وقالت أمانة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، إن مولد النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، نبي المحبة والسلام، الذي نشر التسامح وأركان الدين بكامل الحكمة والموعظة الحسنة، ونستقبل هذه المناسبة العطرة وبلادنا المحفوظة فى يد الله أوهب الله لها قيادة رشيدة تسعى بإخلاص وأمانة لخدمة الوطن والمواطنين.

وأشارت، إلى أن هذه المناسبة يحرص المصريين على الاحتفال بها منذ مئات السنين لأنها مولد ختام الأنبياء والمرسلين، متابعة :"نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرعى مصر وقياداتها لتواصل مسيرة العطاء والبناء والتنمية والتقدم".

وتابعت أمانة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن :"إننا أحوج ما نكون اليوم إلى أن نستلهم من السيرة النبوية العطرة ما يعظم من جهودنا من أجل هذا الوطن ولتكن صحوة وطنية نزرع فيها الثقة ومقومات الوعي والعمل، ليلتف الكل حول اسم واحد، وهو مصر".

وأوضحت، أن الاحتفال بذكرى المولد النبوي يذكرنا بأسمى معانى الوفاء والاقتداء بنموذج رائع للأجيال ويحصنها بالقيم التي تستقيها من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لتسير على هداه.