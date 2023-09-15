تعرف على حظك في الأبراج اليوم الجمعة 15 سبتمبر 2023

تقدم «البوابة نيوز» الأبراج اليوم الجمعة الموافق 15 سبتمبر 2023، بحسب خبراء الفلك والنجوم.

برج الحمل

من الناحية المهنية يا عزيزي يبدو وكأنك تقف أمام مشكلات لا يمكن التغلب عليها، فلا تيأس! فقط عليك تغيير منظورك للأشياء وعندئذ سوف تبدو الحلول واضحة، يا عزيزي لا تخف من طلب النصيحة، أما من الناحية العاطفية حب جديد يدخل حياتك.

برج الثور

من الناحية المهنية أمامك العديد من الفرص الجديدة والمميزة يا عزيزي، ويمكنك تأسيس اتجاهات جديدة في مكان العمل. إذا أخذت أفكار الزملاء بجدية، سوف تتمكن من الوصول إلى نتائج خلاقة من المقترحات الكثيرة والمختلفة.

برج الجوزاء

من الناحية المهنية يمكنك يا عزيزي اليوم العمل بشكل بنّاء من خلال الفريق، وهذا يعني أنك سوف تستطيع تطبيق أصعب الأفكار اليوم، وسوف تتلقى دعمًا بشكل خاص من خلال العمل وكذلك حياتك الشخصية، أظهر حبك للآخرين بهدف تقوية العلاقات.

برج السرطان

من الناحية المهنية أنت مفعم بالحيوية والنشاط البدني والذهني يا عزيزي، لذلك استخدم إمكاناتك في اتخاذ القرار السليم لتنفيذ مخططاتك والتقدم إلى الأمام في مشروعاتك. لن يفيدك الاكتفاء بالأمجاد الماضية والسلبية.

برج الأسد

من الناحية المهنية سوف تتعرض للكثير من الأسئلة اليوم، وسوف يُطلب منك النصح ويتطلب ذلك أن تحافظ على السلام في موضوعات حساسة، يا عزيزي لكن لا تدع الغرور يصيبك نتيجة لهذه الثقة الموضوعة فيك، وإلا فإنك سوف تسيء استخدام هذه الصراحة التي تراها فيمن حولك في أغراض أنانية.

برج العذراء

يلعب القدر لعبته معك وستجد نفسك أمام موقف لم تكن تتوقعه تمامًا، لكن يا عزيزي لا تبالي بذلك. إن كان باستطاعتنا توقع كل شيء، ستغيب عنا ملذات الحياة. إذن، لا تنعي حظك ولا تشعر بالأسف لمصيرك بل على العكس، كن يقظًا، فالحياة تخبئ دائمًا مفاجئات سعيدة.

برج الميزان

في الوقت الحالي أنت قلق ومتوتر بعض الشيء وتميل إلى الانفعال عندما تسير الأمور على عكس رغبتك، أو عندما يخالفك الآخرون في الرأي. تحكم في نفسك، واستخدم طاقتك في شيء أكثر عقلانية من المواجهة.

برج العقرب

من الناحية المهنية ستعم أجواء من الارتياب تستوجب منك اتخاذ موقف، وستجد حاليًا صعوبة في التخلي عن طريقة تفكيرك المعتادة، بالرغم من العواقب السلبية التي قد تكون نابعة من الماضي.

برج القوس

من الناحية المهنية سوف تغمرك الحيوية والنشاط ويغمرك حب الاستطلاع والاستكشاف، وإن كان الأمر بيدك لذهبت في مغامرة استكشافية، يا عزيزي استسلم لهذا الدافع الداخلي واستقطع بعض الأسابيع لتسافر عبر العالم.

برج الجدي

من الناحية المهنية طريقك يا عزيزي يزداد صعوبة أكثر مما تصورت في بادئ الأمر، وربما هناك شخص يحاول إثنائك عن خطتك أو حتى إحباطك. لا تيأس – انظر إلى الأمر كأنه عقبة واختبر إرادتك.

برج الدلو

من الناحية الصحية صحتك الجسدية والعقلية في أحسن أحوالها، فلا تدع اللحظة تمر دون أن تسعى وراء أفكارك، بينما من الناحية المهنية سوف تكسب المؤيدين الذين يشاركوك في الأهداف ويمكنهم المضي قدمًا كفريق.

برج الحوت

من الناحية المهنية أنت شخص ناجح في كل ما يخص العمل، والقرارات المهمة والضرورية التي اتخذتها أثبتت صحتها. لكن يجب أن تأخذ الوقت الذي تحتاجه دائمًا عند التفكير في المشروعات، يا عزيزي أنت مفعم بالحيوية، فاستمتع بوقتك اخرج أو اكتشف أماكن جديدة.