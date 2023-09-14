إنجاز مصري بألعاب البحر المتوسط الشاطئية.. لوجين شوقي تتوج بذهبية 200 متر زعانف مزدوجة

توجت لوجين شوقي لاعبة المنتخب الوطني للسباحة بالزعانف بذهبية 200 متر زعانف مزدوجة بزمن 1.49.67 محققة رقم جديد لدورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية خلال منافسات النسخة الثالثة من الدورة والمقامة حاليًا بمدينة هيراكليون اليونانية.

واستطاعت بطلة مصر التفوق على لاعبة ايطاليا بيلي الدي احرزت الفضية ولاعبة اليونان كابيردا التي فازت بالبرونزية.

وكان سيف الدين أيمن لاعب المنتخب الوطني للسباحة بالزعانف قد توج منذ قليل بالميدالية البرونزية في منافسات 100 متر مونو للسباحة بالزعانف بدورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية المقامة بمدينة هيراكليون اليونانية.

واحرز بطل مصر البرونزية محققًا 35.58، فينا حقق بطل اليونان باناجيوتيديس الميدالية الذهبية ولاعب اليونان كالتسوكلاتاس الميدالية الفضية.



ويضم المنتخب المصري للسباحة بالزعانف 12 لاعبًا بواقع 6 سباحين و 6 سباحات، حيث يضم منتخب الرجال: “سيف الدين أيمن، وطارق حسن، ومحمود وليد، وإبراهيم أحمد فتحي، ومروان أحمد وأحمد هشام"، ويمثل منتخب السيدات كلا من: “جميلة علي وندى مجدي وسلمى سعد ومنة الله محمد وبسملة صبحي ولوجين شوقي“.

ويقود المنتخب فنيًا في البطولة شريف حبيب مديرًا فنيًا و عبد الله عبد الجليل مدربًا ويرافق البعثة الحكم الدولي أحمد محمد موسى.

ويرأس البعثة كابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصري والعربي للغوص والإنقاذ ويرافقه العميد هيثم محمد عضو مجلس الإدارة.

ويعد الاتحاد المصري للسباحة بالزعانف هو صاحب نصيب الأسد في ميداليات مصر بالدورة حيث حقق 7 ميداليات متنوعة خلال مشاركته في نسخة بسكارا 2015 والتي حققت فيها بعثة مصر 11 ميدالية وهو رصيد مصر في البطولة قبل انطلاق دورة هيراكليون.