ads
الجمعة 15 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

السوبر الأفريقي.. الأهلي يخطط لمطاردة ريال مدريد في صراع الأكثر تتويجًا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يسعى النادي الأهلي لتحقيق لقب السوبر الأفريقي للمرة التاسعة في تاريخه للاقتراب خطوة جديدة  من ريال مدريد، في صدارة ترتيب الأندية الأكثر حصولًا على ألقاب قارية وتقليص الفارق إلى 3 ألقاب فقط في ظل المنافسة القوية بين نادي القرن الأوروبي ونادي القرن الأفريقي.

ويمتلك النادي الأهلي 25 لقبا قاريًا في المركز الثاني كأكثر الأندية تتويجا بالألقاب القارية، بينما يتصدر الفريق الملكي قائمة الأكثر تتويجا برصيد 29 لقبًا، وهو ما يشعل الصراع بينهما خاصة أن المارد الأحمر لديه فرصة خلال الموسم الحالي لتقليص الفارق في حال التتويج بالسوبر والدوري الأفريقي ودوري أبطال أفريقيا.

وحصد الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا 11 مرة وكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات وكأس الكونفيدرالية مرة واحدة وبطولة السوبر الأفريقي 8 مرات والكأس الأفرو آسيوية مرة واحدة، بينما حقق ريال مدريد 29 لقبا قاريا هم دوري أبطال أوروبا 14 مرة والسوبر الأوروبي 5 مرات، وكأس العالم للأندية 5 مرات وكأس الاتحاد الأوروبي مرتين، بالإضافة إلى 3 ألقاب من كأس الإنتركونتيننتال.

لقب السوبر الأفريقي النادي الاهلي ريال مدريد الأندية الأكثر حصول ا على ألقاب قارية
ads