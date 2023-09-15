السوبر الأفريقي.. الأهلي يخطط لمطاردة ريال مدريد في صراع الأكثر تتويجًا

يسعى النادي الأهلي لتحقيق لقب السوبر الأفريقي للمرة التاسعة في تاريخه للاقتراب خطوة جديدة من ريال مدريد، في صدارة ترتيب الأندية الأكثر حصولًا على ألقاب قارية وتقليص الفارق إلى 3 ألقاب فقط في ظل المنافسة القوية بين نادي القرن الأوروبي ونادي القرن الأفريقي.

ويمتلك النادي الأهلي 25 لقبا قاريًا في المركز الثاني كأكثر الأندية تتويجا بالألقاب القارية، بينما يتصدر الفريق الملكي قائمة الأكثر تتويجا برصيد 29 لقبًا، وهو ما يشعل الصراع بينهما خاصة أن المارد الأحمر لديه فرصة خلال الموسم الحالي لتقليص الفارق في حال التتويج بالسوبر والدوري الأفريقي ودوري أبطال أفريقيا.

وحصد الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا 11 مرة وكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات وكأس الكونفيدرالية مرة واحدة وبطولة السوبر الأفريقي 8 مرات والكأس الأفرو آسيوية مرة واحدة، بينما حقق ريال مدريد 29 لقبا قاريا هم دوري أبطال أوروبا 14 مرة والسوبر الأوروبي 5 مرات، وكأس العالم للأندية 5 مرات وكأس الاتحاد الأوروبي مرتين، بالإضافة إلى 3 ألقاب من كأس الإنتركونتيننتال.