الدوري السعودي.. بنزيما يقود هجوم اتحاد جدة أمام الأخدود

أعلن البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لفريق اتحاد جدة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الأخدود، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

ويحل اتحاد جدة، اليوم الخميس، ضيفًا على الأخدود بملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية.

ويقود المخضرم الفرنسي كريم بنزيما، هجوم العميد أمام العميد، رفقة البرازيلي رومارينيو.

كما يبدأ نجولو كانتي وفابينيو أساسيان في خط الوسط، بالإضافة إلى تواجد فيليبي لويز، آخر تعاقدات النمور من الأجانب في الميركاتو الصيفي المنقضي.

تشكيل اتحاد جدة

حراسة المرمى: جروهي

خط الدفاع: أحمد بامسعود، فيليبي لويز، أحمد شراحيلي، مد الله العليان

خط الوسط: سلطان الفرحان، فابينيو، كانتي، صالح العمري، رومارينيو

وفي الهجوم: كريم بنزيما.

ويحتل اتحاد جدة، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 12 نقطة، فيما يأتي الأخدود في المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط.