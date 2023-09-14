هداية يحضر ختام تدريب طلبة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بمركز البحوث النووية

اختتم اليوم البرنامج التدريبي المتخصص، الذي نظمته هيئة الطاقة الذرية لطلبة السنوات النهائية بقسمي الهندسة الميكانيكية (ميكاترونكس) والهندسة الكهربية (قوى) بفرع الشيراتون والذي أستمر على مدار أسبوعين.

حضر ختام البرنامج التدريبي اليوم الدكتور هداية أحمد كامل نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي، الدكتورة ليلى فكري فؤاد نائب رئيس الهيئة الأسبق ومستشار رئيس الهيئة، الدكتور أحمد عبد اللطيف الأستاذ المساعد بقسم الهندسة الميكانيكية بالاكاديمية، الدكتور السيد المهدي الأستاذ المساعد بقسم الهندسة والأجهزة العلمية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالقسم.

وقد صرحت الدكتورة ليلى فكري - نائب رئيس الهيئة الأسبق ومستشار رئيس الهيئة بأن البرنامج التدريبي تم تنظيمه ليشمل برنامج تدريبي متخصص بشقيه النظري والعملي لطلاب السنة النهائية بقسمي الهندسة الميكانيكية ( ميكاترونكس) والهندسة الكهربائية (كهرباء قوى) وقد تم تنفيذ التدريب بمعامل هيئة الطاقة الذرية بأنشاص متمثلة في قسم الهندسة والأجهزة العلمية والذي أنشأ منذ عام 1962، وقد تم تنظيم البرنامج تحت اشراف الدكتور هانى كسبان رئيس القسم وبمعاونة نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالقسم بالتعاون مع الدكتورة نهة العماوي وكيل كلية الهندسة لشئون التدريب بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بشيراتون.

وقد شمل البرنامج التدريبي تدريب عدد 14 طالب وطالبة من الأكاديمية، كما تم تنظيم زيارة ميدانية لمفاعل مصر البحثي الثاني والسيكلترون الالكتروني بأنشاص. وقد شمل التدريب صيانه وتصنيع الاجهزه الالكترونيه، المباديء الأساسية لعمليات معايرة الأجهزة الإلكترونية والكهربية.

وقد صرح الدكتور هداية أحمد كامل نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي، بأن الهيئة يسعدها التعاون مع الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وأن هذا البرنامج يعتبر الأول لطلبة الأكاديمية وسيتم تنظيم دورات تدريبية أخرى للأقسام المختلفة بالأكاديمية تفعيلًا لدور الهيئة في نشر الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وتدريب طلبة الجامعات وإعدادهم لسوق العمل في المجالات المختلفة المتعلقة.

وفي ختام البرنامج تقدم الدكتور أحمد عبد اللطيف الأستاذ المساعد بقسم الهندسة الميكانيكية بالاكاديمية بخالص الشكر لهيئة الطاقة الذرية على المجهود الذي تم تقديمه لتدريب الطلاب كما دعى لإمكانية التعاون مع الهيئة أيضًا في مجالات مشروعات التخرج لطلبة الأكاديمية.

وصرح الدكتور شريف الجوهري المتحدث الرسمي للهيئة بأن هذا البرنامج يأتي في إطار تنفيذ الهيئة لأكبر برنامج تدريب صيفي لطلبة الجامعات المصرية والذي يشمل جميع الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية.