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الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يستهدف تجار السلاح والمخدرات في ثلاث محافظات

حملات أمنية تستهدف
حملات أمنية تستهدف اوكار تجار السلاح والمخدرات بثلاثة محافظ
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قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط- أسيوط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

أسفرت جهود الحملات عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: 

مديرية أمن أسوان 
ضبط  (4) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 5،500 كيلو جرام – كمية من مخدرى "الشابو، الهيروين") بحوزة 4 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية.

وضبط عدد (3) قضايا سلاح نارى.. ضُبط خلالهم (3 فرد محلى وعدد من الطلقات - 3 خزينة) بحوزة 3 متهمين، تنفيذ  (841) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط
ضبط  (5) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9 كيلو جرام– كمية من مخدر البانجو وزنت 22 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 5،500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين– عدد من الأقراص المخدرة- 4 فرد محلى وعدد من الطلقات).

مديرية أمن أسيوط 
ضبط  (37) قضية سلاح نارى، وضُبط خلالهم (11 بندقية آلية– 12 بندقية خرطوش- 2 طبنجة– 23 فرد محلى- عدد من الطلقات) بحوزة 37 متهم لـ 24 منهم معلومات جنائية.

كما تم ضبط  (18) قضية "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3،370 كيلو جرام- كمية من مخدر الشابو وزنت 2،60 كيلو جرام- كمية من مخدر الهيروين وزنت 1،745 كيلو جرام- كمية من مخدرالأفيون وعدد من الأقراص المخدرة) بحوزة 19 متهم لـ 14 منهم معلومات جنائية، تنفيذ  (888) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

قطاع الامن العام اسوان دمياط أسيوط حملات أمنية
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