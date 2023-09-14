الأمن يستهدف تجار السلاح والمخدرات في ثلاث محافظات

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط- أسيوط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

أسفرت جهود الحملات عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط (4) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 5،500 كيلو جرام – كمية من مخدرى "الشابو، الهيروين") بحوزة 4 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية.

وضبط عدد (3) قضايا سلاح نارى.. ضُبط خلالهم (3 فرد محلى وعدد من الطلقات - 3 خزينة) بحوزة 3 متهمين، تنفيذ (841) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط (5) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9 كيلو جرام– كمية من مخدر البانجو وزنت 22 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 5،500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين– عدد من الأقراص المخدرة- 4 فرد محلى وعدد من الطلقات).

مديرية أمن أسيوط

ضبط (37) قضية سلاح نارى، وضُبط خلالهم (11 بندقية آلية– 12 بندقية خرطوش- 2 طبنجة– 23 فرد محلى- عدد من الطلقات) بحوزة 37 متهم لـ 24 منهم معلومات جنائية.

كما تم ضبط (18) قضية "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3،370 كيلو جرام- كمية من مخدر الشابو وزنت 2،60 كيلو جرام- كمية من مخدر الهيروين وزنت 1،745 كيلو جرام- كمية من مخدرالأفيون وعدد من الأقراص المخدرة) بحوزة 19 متهم لـ 14 منهم معلومات جنائية، تنفيذ (888) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.