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الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ قنا يفتتح المركز المطور لتقديم الخدمات التموينية بقرية أولاد نجم بهجورة

محافظ قنا اللواء
محافظ قنا اللواء أشرف الداودي
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افتتح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، المركز المطور لتقديم الخدمات التموينية للمواطنين بقرية أولاد نجم بهجورة التابع لمركز نجع حمادي، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، و أحمد السيد وكيل وزارة التموين ، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، وأشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي.

أوضح محافظ قنا،  أنه تم تطوير المكتب النموذجي للتموين بقرية أولاد نجم بهجورة ، لتقديم جميع الخدمات التي تخص البطاقة التموينية الذكية ، من إصدار بطاقة لمن يستحق الدعم ، أو بدل تالف وفاقد ، وفصل اجتماعى وغيرها من الخدمات ، مشيدا بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين .

وأضاف الداودي أن عدد مراكز الخدمات التموينية المطورة التي تم افتتاحها بلغ حتي الآن ٢٤ مركزا علي مستوي المحافظة ، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة لتطبيق منظومة التحول الرقمي ، وميكنة الخدمات بهدف التيسير على المواطنين بالقري ، بدلا من الإنتقال إلي المدن لإنهاء خدماتهم .

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