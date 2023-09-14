حركة تداول السفن والحاويات العامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 15 سفينة ، بينما غادر 15 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة ، منها السفينة ( FG SEFA ) و التي ترفع علم بنما ويبلغ طولها 81 م وعرضها 14 م القادمة من أوكرانيا و على متنها حمولة تقدر بـ 3037 طن من القمح ، و السفينة (ARGO I ) التي ترفع علم بنما ويبلغ طولها 180 م وعرضها 28 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 31700 طن من القمح لصالح القطاع الخاص ، حيث يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح .

بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 22133 طن تشمل : 1750 طن يوريا و 1580 طن حديد و 1300 طن ملح و 2700 طن مولاس و 2538 طن رمل و 12265 طن بضائع متنوعة .

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كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 44739 طن تشمل : 940 طن خشب زان و 4000 طن سكر و 6250 طن خردة و 924 طن ابلاكاش و 12700 طن قمح و 4644 طن حديد و 14463 طن ذرة و 2484 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 818 طن .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 981 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 98 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4884 حاوية مكافئة .

رصيد صومعة الغلال والحبوب في ميناء دمياط

ووصل رصيد الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص 335811 طنًا .

كما غادر 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5030 شاحنة .

من جانبه أكد اللواء بحري أحمد حواش أن ميناء دمياط مستمر في اتخاذ كافة الخطوات لتحسين وتطوير منظومة العمل وزيادة كفاءتها فى إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزيروزير النقل .