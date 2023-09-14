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الخميس 14 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الرئيس البيلاروسي يتوجه إلى روسيا في زيارة عمل

الرئيس البيلاروسي
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو
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وجه الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إلى روسيا اليوم الخميس في زيارة عمل.
ومن المتوقع أن يجري لوكاشينكو محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غدا الجمعة. 

وستجرى المحادثات وفقا للجدول الزمني المتفق عليه سابقا لاجتماعات الزعيمين، بحسب وكالة أنباء /بيلتا/ البيلاروسية.

وسيناقش رئيسا الدولتين الأجندة الدولية والقضايا الإقليمية. 

كما سيتم تقييم المهام في القطاع الاقتصادي، وتحديدا في الصناعة والزراعة وغيرها من القطاعات، فضلا عن الجهود المشتركة في مجال استبدال الواردات.
كانت الجولة السابقة من المحادثات بين لوكاشينكو وبوتين قد عقدت في سان بطرسبرج في 23 يونيو الماضي.

 وبالإضافة إلى التعاون الاقتصادي، تطرق الرئيسان إلى العديد من القضايا بما في ذلك التقدم المحرز في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا ونشاط حلف الناتو المكثف في بولندا.

روسيا بوتين بيلاروسيا
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