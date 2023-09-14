«كولر»: مباراة اتحاد العاصمة صعبة.. وهدفنا إسعاد جماهير الأهلي

قال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، إن الفريق سعيد بإقامة مباراة السوبر الإفريقي في المملكة العربية السعودية، خاصة أن الأهلي يملك ظهيرا جماهيريا كبيرا سيكون له دور مهم في تحفيز اللاعبين خلال اللقاء.

وأوضح كولر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم أن مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري صعبة، خاصةً أنها بطولة من لقاء واحد، والأهلي لا يفكر إلا في الفوز، واللاعبون سوف يبذلون كل ما لديهم من أجل حصد اللقب وإسعاد الجماهير.

وأضاف: «سعيد للغاية بالتعاقدات التي قمنا بها، إلى جانب اللاعبين المتواجدين بالقائمة، ولدينا مجموعة مميزة وقادرة على تحقيق ما نطمح إليه في كل البطولات».

وأكمل: «سعيد للغاية بانضمام الفرنسي انتوني موديست لأنه لاعب كبير، وما يشغلني هو انسجامه مع اللاعبين، وأن الدوري السعودي لديه تجربة مميزة في ضم مثل هذه النوعية من التعاقدات».