التنسيق الحضارى يضم اسم المؤرخ أحمد شلبى لقائمة "عاش هنا"

وثق الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، اسم المؤرخ "أحمد جاب الله شلبى"، فى مشروع "عاش حيث وضع لافتة على باب منزله بالمعادى، في مشروع عاش هنا، وذلك تخليدا لذكراه عبر الأجيال، فتم وضع لافتة تحمل اسمه وعنوانه على باب منزله بالمعادى.

المؤرخ أحمد شلبى، ولد بإحدى قرى محافظة الشرقية، فهو مؤرخ مصري معروف صاحب كتاب موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الاسلامية - تلقى تعليمه الأولي بكُتَّاب القرية فحفظ القرآن الكريم و التحق بالمعاهد الأزهرية، وتخرج في كلية دار العلوم سنة 1945.

حصل على دبلوم في التربية وعلم النفس ، كما حصل على درجة الماجستير من " جامعة لندن " ، والدكتوراه، في التاريخ والنظم ( نظم الإدارة والحكم) والحضارة الإسلامية من " جامعة كمبردج" بإنجلترا - عمل مدرسا بدار العلوم (جامعة القاهرة)، ومديرا للمركز الثقافي المصري بأندونيسيا سنة 1955 ( لست سنوات )، وأستاذا مساعدا بدار العلوم سنة 1956 ، فأستاذا ورئيسا لقسم التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية بدار العلوم سنة 1961 قام بالتدريس في جامعات باكستان وماليزيا وأندونيسا.

كما أنه عضو بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، وعضو بالمجلس الأعلى للثقافة ، وبالمركز العالمي للسيرة والسنة - وشغل رئيس تحرير مجلة الزهراء “الصادرة عن معهد الدراسات الإسلامية”.

له عدد من الكتب الإسلامية باللغات العربية والإنجليزية والأندونيسية أبرزها: ( موسوعة ) " التاريخ الإسلامي "، مقالات في عدد من الدوريات وأحاديث في التليفزيون والإذاعة ( خاصة في إذاعة القرآن الكريم بمصر )، - من مؤلفاته :- "أبو بكر الصديق حياته وعصره والمشكلات التي واجهها"، الإسراء والمعراج : دراسة تصحيح للقضاء على الشطحات والخيال، والإسلام والقتال : هل انتشر الإسلام بالقوة أو بالدعوة ؛ الإسلام وعقيدة التشريع الروحي »، التفسير الميسر للقرآن الكريم، تمييز العرب والإعجاز البلاغي للقرآن»، « الحكومة والدولة في الإسلام" عمر بن الخطاب شخصيته والتوسع الإسلامي في عصره، قواعد اللغة العربية والتطبيق عليها.

" موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية : دراسة تحليلية شاملة في عشرة أجزاء لتاريخ العالم الإسلامي كله ، من مطلع الإسلام حتى العهد الحاضر ، مع دراسة الجوانب الحضارية التي أسهم بها المسلمون في ترقية العمران وتطوير الفكر البشري، سلسلة مقارنة الأديان من خمسة أجزاء.