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الخميس 14 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

مدير تعليم الشرابية يتابع استعدادات وجاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
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تفقد اشرف فرغلى مدير عام إدارة الشرابية التعليمية، مدرسة الظاهر الابتدائية المشتركة، ورافقه الزيارة  السيد عمر مدير التعليم الابتدائى، وكانت فى استقبالهما حسن النجار مدير المدرسة.

وقام مدير عام الادارة بمتابعة استعدادات المدرسة وجاهزيتها للعام الدراسى الجديد، وتابع اعمال الصيانة البسيطة التى تتم بالمدرسة، وتفقد فصول المدرسة وحجرة الحاسب الالى ودورات المياه.

واطمأن على عوامل الامن والسلامة، وتابع اعمال شئون العاملين وموقف العجز والزيادة وكافة الاعمال بالمدرسة. 

وفى نهاية الزيارة توجه بالشكر الجزيل لفريق العمل على مجهودهم المتميز الملموس وحسن تعاونهم وادائهم، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد.

إدارة الشرابية التعليمية أعمال الصيانة تعليم الشرابية
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