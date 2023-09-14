مدير تعليم الشرابية يتابع استعدادات وجاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد

تفقد اشرف فرغلى مدير عام إدارة الشرابية التعليمية، مدرسة الظاهر الابتدائية المشتركة، ورافقه الزيارة السيد عمر مدير التعليم الابتدائى، وكانت فى استقبالهما حسن النجار مدير المدرسة.

وقام مدير عام الادارة بمتابعة استعدادات المدرسة وجاهزيتها للعام الدراسى الجديد، وتابع اعمال الصيانة البسيطة التى تتم بالمدرسة، وتفقد فصول المدرسة وحجرة الحاسب الالى ودورات المياه.

واطمأن على عوامل الامن والسلامة، وتابع اعمال شئون العاملين وموقف العجز والزيادة وكافة الاعمال بالمدرسة.

وفى نهاية الزيارة توجه بالشكر الجزيل لفريق العمل على مجهودهم المتميز الملموس وحسن تعاونهم وادائهم، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد.