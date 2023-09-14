ضبط المتهمين بالتعدي على شاب في القليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبرمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن تضرر إحدى السيدات من قيام شخصين بالتعدى على نجلها بالقليوبية، وضبط مرتكبا الواقعة



وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو مواقع التواصل الإجتماعى، يتضمن تضرر إحدى السيدات من قيام شخصين بالتعدي على نجلها بالضرب وإحداث إصابته وسرقة هاتفه المحمول بالقليوبية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 سبتمبر الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية من (طالب "نجل ناشرة مقطع الفيديو المُشار إليه") بأنه حال سيره بدائرة القسم فوجئ بشخصان مجهولان قاما بإفتعال مشاجرة معه والتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته وإستوليا منه على هاتفه المحمول ولاذا بالفرار .

أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عاطلين " لهما معلومات جنائية") وبحوزتهما (سلاح أبيض "مطواة") المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه ، وتم بإرشادهما ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.