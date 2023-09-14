لجان إدارة أسوان التعليمية تتفقد المدارس استعدادًا للعام الدراسي الجديد

ترأس محمد رسمي وكيل إدارة أسوان التعليمية، لجنة مكونة من محمود عاشور رئيس قسم التعليم الثانوى، ونبيل محمد سليم رئيس قسم التعليم التجارى، وابتسام شلالى رئيس قسم التنسيق، وعرفه عبد الصادق رئيس قسم التعليم الابتدائي، وهديه حسن موجه مالى وإدارى، وقامت اللجنة بمتابعة تسليم الكتب الدراسية للمرحلة الابتدائية، اليوم الثانى ومتابعة مدارس (السلطان أبو العلا- عبد المجيد حسين الإعدادية عبد المجيد حسين الابتدائية- ابطال أكتوبر) وقد ساد المدارس الإلتزام بالحضور والانصراف والانضباط الإدارى.

وجاء ذلك فى إطار توجيهات عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان.

وجارِ تنظيف الفصول ودورات المياه وتنظيم المقاعد وتقليم وتهذيب الأشجار وتغير الأعلام القديمة بأخرى جديدة، وجارٍ تسليم كتب المرحلة الابتدائية اليوم الثانى، وفى نهاية الجولة قدمت اللجان التحية للجميع لمجهودهم في الارتقاء بمستوى العملية التعليمية.