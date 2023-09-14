كشف ملابسات العثور على جثة عامل داخل منزله بالخصوص

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، ملابسات العثور على جثة عامل، داخل منزله بدائرة قسم شرطة الخصوص، حيث تبين أن سبب الوفاة تناول جرعة زائدة من مخدر "البودر"، وجرى نقله للمستشفى وتبين وفاته، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص، يفيد ورود بلاغا من أحد الأهالي بالعثور على جثة شقيقه متوفي داخل شقته بدائرة القسم، وجرى نقله للمستشفى إلى أنه توفي أثناء محاولة إسعافه.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين وفاة "محمد م م"، 40 سنة، عامل، مقيم دائرة القسم، إثر إصابته بحالة إعياء شديد جراء تناوله جرعة زائدة من مخدر البودر، وعلى الفور قام شقيقه بنقله للمستشفى، إلا أنه توفي أثناء محاولة إسعافه، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.