مبابي يكشف عن قناعاته تجاه ميسي

كشف الديك الفرنسى كيليان مبابى، نجم باريس سان جيرمان، عن قناعاته السابقة تجاه زميله السابق فى الفريق البرغوث الأرجنتينى ليونيل ميسى.

وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى لكيليان مبابى، يتحدث عن تفضيله فى السابق للدون البرتغالى كريستيانو رونالدو على حساب ميسى، قائلاً: "أحب كريستيانو، وكنت معجبًا به عندما كنت صغيرًا، ولكنني أدركت الآن، أنني معجب أيضا بميسي".

وتحدث كيليان عن تغير رأيه، قائلا: "عندما تكون طفلًا ومن أشد المعجبين بكريستيانو رونالدو، فإنه هذا لا يجعلك تدرك براعة ميسي".

وأنهى مبابى حديثه قائلاً: "الآن كبرت ونضجت، وأحب ميسي ورونالدو".

ولعب ميسي صاحب الـ36 عامًا، موسمين بجوار كيليان مبابي في صفوف بي إس جي، قبل أن يغادر حديقة الأمراء بنهاية عقده في 30 يونيو الماضي.

وانضم مبابى صاحب الـ24 عامًا لصفوف الفريق الباريسي منذ صيف 2017 عندما انتقل من موناكو مقابل 180 مليون يورو.

وينتهي تعاقد كيليان مبابي مع سان جيرمان في 30 يونيو 2024، ويبقى مصيره عالقًا لحين إشعار آخر، وتربطه العديد من التقارير الصحفية بالانتقال مجانًا إلى ريال مدريد الصيف المقبل.