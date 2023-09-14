بالفيديو.. خبير اقتصادي: الدولة تشهد ثورة إصلاحية على جميع المستويات

قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، عن أبرز جهود الدولة لتشجيع الصناعة، "أصبحت لدينا إرداة سياسية قابلة للتحقيق".

وأضاف البهواشي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس: "هناك استراتيجية لنمو القطاع الصناعي من نسبة مساهمة 11% في الناتج المحلي الإجمالي إلى المستهدف الذي يصل إلى 20%".

وتابع أن الدولة تشهد حاليًا ثورة إصلاحية على جميع المستويات، بالإضافة إلى دور المبادرات المهم جدًا لدعم القطاع الصناعي، وجعل الاقتصاد اقتصادًا إنتاجيًا حقيقيًا سواء زراعيًا أو صناعيًا.

وأشار إلى أن دعم المنتج المصري أمر مهم جدًا ليكون بديلًا للمستورد، وفي الوقت نفسه العمل على زيادة تصدير المنتج المصري، وهو الأمر الذي يحرص عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحدث عنه في أكثر من مناسبة.

كما علّق البهواشي على إصدار 7200 رخصة صناعية خلال عام واحد، وتحقيق الأراضي الصناعية المخصصة للمستثمرين زيادة بنسبة 530%، متابعا: "الدولة في طريقها لتحقيق صادرات بقيمة 100 مليار دولار، بالجهود التي تبذلها الدولة".