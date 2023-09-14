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الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا: الدفاعات الجوية تدمر 17 من أصل 22 طائرة بدون طيار روسية

طائرة بدون طيار
طائرة بدون طيار
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كشفت هيئة الأركان العامة المسلحة الأوكرانية، اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية دمرت 17 طائرة بدون طيار روسية من طراز شاهد 136/131"، الليلة الماضية. 
ونقلت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية عن الأركان قولها: "في ليلة 14 سبتمبر، هاجم الروس أوكرانيا بـ22 مسيرة من طراز شاهد، وتمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط 17 مسيرة".

وقد تم إطلاق ما مجموعه 22 طائرة بدون طيار، معظمها باتجاه مناطق خيرسون وميكولايف وزابوروجيا ودنيبروبيتروفيك.

وانطلقت صفارات الإنذار للغارات الجوية في العديد من المناطق، بما في ذلك المناطق المذكورة، خلال الليلة الماضية.

طائرة بدون طيار خيرسون روسيا
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