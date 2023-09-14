سقوط عاطلين بـ900 جرام حشيش وهيروين في حملة أمنية بالدقهلية

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة محافظة الدقهلية من ضبط عاطلين وبحوزتهما 900 جرام من مخدر الحشيش والهيروين خلال حملة مكبرة لضبط المتاجرين بالمواد المخدرة ومتعاطيها بالطريق العام والمقاهي وجرى إحالتهما للنيابة العامة.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، بشأن جهود الحملة المكبرة التي شنتها وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بقيادة العقيد حمدي الطنبولي، مفتش المباحث، والمقدم عبد الحميد الشورى رئيس مباحث قسم شرطة أول المنصورة ومعاونيه لضبط المتاجرين بالمواد المخدرة ومتعاطيها بالطريق العام والمقاهي.

وتمكنت الحملة من ضبط كلا من: "محمد.م.ن.ع"،25 عاما، ومقيم شارع الاوبرج بمدينة المنصورة ، و"محمد.ا.م.أ"،49 عاما، عاطل ومقيم شارع السلخانة وبحوزتهما 500 جرام لمخدر الحشيش، و450 جرام لمخدر الهيروين.

بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وإحالتهما الى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.