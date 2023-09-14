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الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

منى زكي ومحمد هنيدي يستأنفان "الجواهرجي" استعداداً لعرضه في السينما

مني ذكي ومحمد هنيدي
مني ذكي ومحمد هنيدي في فيلم الجواهرجي
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بدأ عمل جديد بعد فترة توقف أكثر من عام، استأنف النجمان المصريان منى زكي ومحمد هنيدي تصوير فيلم "الجواهرجي"، الذي يعيد التعاون بين الثنائي بعد 25 عاما منذ عرض فيلمهما الشهير "صعيدي في الجامعة الأمريكية" الذي عرض عام 1998، وحقق نجاحا كبيرا، في ذلك الوقت .

وشاركت منى زكي صورا من كواليس الفيلم، وظهرت فيه مرتدية نفس ملابس محمد هنيدي، وبرفقتهما تارا عماد وأحمد السعدني، وعلقت: "الحلوين".

وفيلم "الجواهرجي" من تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري ويشارك في بطولته بجانب النجوم السابقين، كل من عارفة عبد الرسول، وأحمد صلاح حسني،  وباسم سمرة، وآسر ياسين، ,وأحمد حلاوة، وتدور أحداثه فى إطار كوميدي حول أزمات الحياة الزوجية.
ويجسد هنيدي دور الجواهرجي، فيما تجسد زكي دور زوجته، وتحدث بينهما مشاكل تعرقل حياتهما الزوجية.

يذكر أن منى زكي شاركت في موسم رمضان 2023 بمسلسل "تحت الوصاية"، فيما يعرض لمحمد هنيدي في دور السينما الآن فيلم "مرعي البريمو".
 

فيلم الجواهرجي مني ذكي محمد هنيدي تصوير فيلم فيلم مرعي البريمو استعدادا لعرضه في السينما 2023
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