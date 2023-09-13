رئيس مطاى يعقد اجتماع لمديرى الأوقاف والتضامن لتوزيع الصكوك على مستحقيها

عقد المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاى اليوم الاربعاء، اجتماع تسليم صكوك الأوقاف بواقع 156 كرتونه مواد غذائيه ولحوم يتم توزيعها على 156 أسرة بحسب الكشوف الواردة من وزارة التضامن الاجتماعى، وذلك في ضوء الإسهام المجتمعي لوزارة الأوقاف، ومن خلال مشروع صكوك الأوقاف بحضور ربيع عبدالعظيم نائب رئيس المركز و الشيخ على سراج مدير اوقاف مطاى و الشيخ احمد شرف الدين من اداره الأوقاف وشعبان عبدالحكيم من التضامن الاجتماعى بمطاى.

ومن جانبه ذكر رئيس المركز أن الاجتماع جاء بغرض التنسيق والتعاون بين الوحده المحليه وبين اداره الأوقاف التضامن الاجتماعي للمشاركه في توزيع صكوك الأوقاف على مستحقيها ووجه رئيس المركز الجميع إلى المشاركة والمساهمة في التعاون لوصول صكوك الطعام التي تشرف عليها وزارة الأوقاف لضمان وصلها إلى مستحقيها من الأسر الأولى بالرعاية في كافة قطاع المركز والقرى

أشار رئيس مدينة مطاي إلى أهمية التعاون البناء والمثمر بما يعود بالنفع على المواطنين ومشيداً بجهود وزارة الأوقاف في استمرار توفير المساعدات للأسر الأولى بالرعاية سواء من خلال صكوك الطعام أو صكوك الأضاحي، وتوفير اللحوم للمواطنين الأكثر احتياجا بالقرى والمركز، ودعم الأسر الفقيرة لتوفير حياة كريمة لهم،

وأشار الي استلام الكميه من صكوك الطعام بمجلس مدينه مطاي استعدادا لتوزيعها على مستحقيها والذين أعدت كشوفهم اداره التضامن الاجتماعي.

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