"التعليم العالي" بالعراق تعتمد مجلة جهاز مكافحة الإرهاب

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي عن اعتماد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المجلة العلمية للجهاز، ضمن أغراض النشر والترقيات العلمية والنشاطات العلمية الأخرى من قبل وزارة التعليم العالي، وبهذا تأخذ المجلة موقعها ضمن المجلات الأكاديمية العلمية العريقة تحقيقا لغرضها العلمي والبحثي.

واعتبر جهاز مكافحة الإرهاب الخطوة واحدة من ضمن الإنجازات الرائدة في المجال العلمي والمعرفي، حيث تصبح المجلة وأبحاثها محل اهتمام وتدقيق من قبل أساتذة جادين ومتخصصين في مجال مكافحة الإرهاب.

جاء في بيان للجهاز، أن الخطوة تعد نوعا من استدامةً جهود جهاز مكافحة الإرهاب في سلسلة الانفتاح العلمي والمعرفي والاكاديمي، وضمن أُولى اهتمامات رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول عبد الوهاب الساعدي بضرورة تلاقح الأفكار بين جهاز مكافحة الإرهاب والصروح العلمية والأكاديمية لتنفيذ هدفنا الأسمى باستثمار كافة الجهود المتاحة في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

وأضاف البيان، أن انصهار كافة الجهود الوطنية في بوتقة مكافحة الإرهاب يعد من أنجع وأسرع الطرق العملية والعلمية في تنفيذ سياسة واستراتيجية الجهاز للوصول إلى عراقٍ آمن مستقر يرفلُ أبناؤه بالعز والكرامة.

غلاف المجلة