خبير: الإنسان عندما يفقد وعيه يتصرف بشكل حيواني

قال عبد الرحمن عبد الله، خبير بناء العلاقات الواعية، إن الإنسان عندما يتصل بنفسه وروحه يكون قادرا على التصرف بشكل سليم، بدلاً من التهور أو الهروب من مواجهة المشاكل، أو اتخاذ موقف متجمد تجاه الموقف.

وأضاف "عبد الله"، خلال حواره ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية "dmc"، أن الإنسان عندما يفقد وعيه يتصرف بشكل حيواني، ويفقد إنسانيته، ويظهر أسوأ ما فيه، مشيرًا إلى أن ابن سينا يتحدث عن أن الإنسان الذي يعمل على الاتصال بنفسه أشبه بالحيوان،

وشدد على ضرورة التفكير بهدوء والبحث عن حلول، وهذه الأمور غير متوفرة لدى الحيوان.

وأشار إلى أن الإنسان قد يرتاح لشخص ما دون آخر، بسبب وجود جانب خفي في الإنسان، وفي هذه الحالة يدعي الإنسان بأن أي شيء يحدث بسبب القدر وخلافه.



