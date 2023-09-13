زعيم كوريا الشمالية: روسيا واثقة من تحقيق النصر العسكري على أوكرانيا

أكد كيم جونج أون، زعيم كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، أن روسيا قادرة على تحقيق النصر العسكري على أوكرانيا.

جاء ذلك خلال لقاء كيم بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته لموسكو، لبحث عدد من القضايا أهمها التنسيق في بعض الملفات المشتركة وأبرزها الدعم الكوري الشمالي لروسيا في حربها ضد أوكرانيا والغرب.

وخلال مأدبة غداء أقامها الرئيس الروسي، أكد كيم أن روسيا ستنتصر على أعدائها وستحقق نصرًا كبيرًا في أوكرانيا، مشيدًا في الوقت نفسه بالجيش الروسي الذي وصفه بـ"جيش الأبطال".

من جانبه أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هناك تعاون بين موسكو وبيونج يانج أبرزها التعاون في مجال بناء الأقمار الصناعية، وكذلك التعاون العسكري.