سعر الدولار مساء اليوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، مساء تعاملات اليوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023، بالبنوك الحكومية والتجارية ومكاتب الصرافة العاملة فى مصر.

سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي في مصر) سجل سعر الدولار اليوم حوالي 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه في بنك مصر، حيث استقر سعر الدولار بداية اليوم 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل سعر صرف الدولار التمريكي مقابل الجنيه المصري ، 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

بينما سجل الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر 30.90 جنيهًا للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيهًا.

و في بنك قناة السويس سجل سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري ، بداية تداولات اليوم الاربعاء 30.85 جنيهًا للشراء، و30.95 جنيهًا للبيع.

أما بالنسبة لسعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية فسجل، سعر 30.85 جنيهًا للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيهًا.

واستقر سعر الدولار الامريكي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB عند نحو 30.85 جنيهًا للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيهًا.



وحقق سعر الدولار اليوم في بنك اتش اس بي سي 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وفي بنك فيصل الاسلامي استقر سعر الدولار عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.