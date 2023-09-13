الصين تحث اليابان على تعزيز الحوار والعلاقات البناءة عقب التعديل الوزاري الجديد

حثت الصين اليوم الأربعاء، اليابان على تعزيز الحوار والعلاقات البناءة والمستقرة بشكل مشترك في أعقاب التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء إن الحفاظ على التنمية الصحية والمستقرة للعلاقات الثنائية "يصب في المصلحة المشتركة للبلدين والمنطقة"، مشددة على أهمية إدارة الصراعات والخلافات، وذلك بحسب الموقع الرسمي للخارجية الصينية.

وأضافت ماو "التعديل الوزاري في اليابان هو شأن داخلي.. إن الصين واليابان جارتان قريبتان مهمتان لبعضهما البعض، والحفاظ على العلاقات الثنائية على مسار التنمية السليمة والمطردة يخدم المصالح المشتركة للبلدين والمنطقة ككل".

أكدت أنه يتعين على الجانبين أن يسترشدا بالتفاهمات المشتركة الهامة التي توصل إليها قادتنا، وأن يغتنموا الذكرى السنوية الخامسة والأربعين لتوقيع معاهدة السلام والصداقة بين الصين واليابان هذا العام كفرصة لتعزيز الحوار والتواصل وتعميق التعاون العملي وإدارة وتسوية النزاعات، والسيطرة على الخلافات والعمل معا لبناء علاقة صينية يابانية مستقرة وبناءة تلبي متطلبات العصر الجديد.

يذكر أن العلاقات الثنائية لا تزال متوترة بين بكين وطوكيو، إذ انخرطت الجارتان الآسيويتان مؤخرا في نزاع حول قيام اليابان بتصريف المياه المعالجة من مجمع فوكوشيما النووي المعطل إلى البحر.