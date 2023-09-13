جامعة حلوان الأهلية تعلن عن تنبيه مهم لخريجي المدارس الثانوية الأزهرية

أعلنت جامعة حلوان الأهلية عن تنبيه مهم لخريجي المدارس الثانوية الأزهرية عام 2023 الذين سبق لهم التقدم على موقع التقديم الإلكتروني للجامعة (أيقونة الأزهر ) على الرابط:

App2.helwan.edu.eg/hnu

وأوضحت الجامعة أنه تم إعلان نتيجة تنسيق طلاب الثانوية الأزهرية 2023 الذين سبق لهم التقدم على موقع الجامعة، وعلى جميع الطلاب المتقدمين ضرورة الدخول على الموقع (صفحة الطالب ) لمعرفة نتيجة التنسيق الخاصة بهم، مع مراعاة الآتي:

وبالنسبة للطلاب المرشحين للجامعة من خلال الموقع عليهم إحضار ملف التقديم الخاص بهم متضمنا أصول أوراقهم وشهادتهم لاستلام كود مالي لدفع المصروفات الإدارية والقسط الأول من المصروفات الدراسية.

والطالب المرشح الذي سيتخلف عن الحضور للجامعة خلال المهلة المقررة له على الموقع سيتم إلغاء ترشيحه وترشيح طالب أخر غيره من قائمة الانتظار ؛ وعلى جميع الطلاب المرشحين تحمل مسئوليتهم في ذلك.

وإذا يؤكد مكتب القبول والقيد بجامعة حلوان الأهلية أنه سيتم الإعلان قريباً عن نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية فور استكمال الأوراق الناقصة من بعض الطلاب وإنتهاء عمليات المراجعة والتدقيق والتنسيق الداخلي بالجامعة ووفقاً لنسبة المقاعد المقررة لحملة هذه الشهادات.

علماً بان الصفحة الرسمية لجامعة حلوان الأهلية على الرابط :

www.facebook.com/hnu.Helwan

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