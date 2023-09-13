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الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الخارجية البريطاني: موقفنا بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة لم يتغير

وزير الخارجية البريطاني
وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي
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أكد وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي أن موقف المملكة المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة لم يتغير، وأنها لا تزال ملتزمة بحل الدولتين.
جاء ذلك خلال اجتماع كليفرلي اليوم الأربعاء مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في رام الله، حسبما أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية.
وقال المتحدث، بحسب الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، إن كليفرلي أكد مجددا خلال اجتماعه مع اشتية التزام المملكة المتحدة بحل الدولتين، على أساس حدود عام 1967 مع القدس كعاصمة مشتركة.
وأقر كليفرلي بمخاوف رئيس الوزراء الفلسطيني بشأن مسار عدم الاستقرار في الضفة الغربية، لا سيما في سياق التوغلات الإسرائيلية المتزايدة وتصاعد عنف المستوطنين.
وحث وزير الخارجية البريطاني اشتية على إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، كجزء من عملية التجديد الديمقراطي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
 

وزير الخارجية البريطاني الأراضي الفلسطينية المحتلة جيمس كليفرلي
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