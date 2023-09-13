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الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزارة العمل: دورات تدريبية مجانية على مهنة التفصيل والحياكة لشباب القليوبية

وزارة العمل
وزارة العمل
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قالت وزارة العمل إن مديرية العمل بمحافظة القليوبية اختتمت فعاليات برامج تدريبية مجانية على مهنة  التفصيل والحياكة  وتخريج دفعة جديدة من المتدربات والبالغ عددها  17  متدربة وذلك بعد انتهاء فترة التدريب بواقع شهرين متتاليين .

 كما جرى تسليم شهادات إتمام البرنامج التدريبي المجاني على نفس المهنة  لدفعة أخرى بلغ عددها 20 متدربة وذلك بوحدة التدريب المتنقلة بقرية طحوريا – شبين القناطر  في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى القرى الأكثر احتياجاً ، ومبادرة" مهنتك مستقبلك " لتدريب الشباب ، وفي ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التي يتطلبها سوق العمل وتأهيلهم للحصول على فرصة عمل مناسبة ولائقة أو بدء مشروعات صغيرة خاصة بهم تحسن مستويات معيشتهم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ..

وأوضحت إيمان السيد  مدير مديرية العمل بالقليوبية ، في تقريرها  للوزارة أنه فيما يخص وحدة التدريب المتنقلة  فهي  تتضمن ثلاث مهن (التفصيل والخياطة – كهرباء تركيبات - السباكة الصحية)، يتم تدريب الشباب من الجنسين راغبي التدريب عليها ،  بمعدل 270 ساعة  تدريبية فى الشهر بواقع  150 ساعة تدريبية على مهنة التفصيل والخياطة  ، و 60 ساعة على مهنة كهرباء  التركيبات ،و 60 ساعة على مهنة السباكة  الصحية ، و منوهة إلى أن وحدة التدريب نقلت إلى قرية طحوريا بشبين القناطر بالقرية السادسة لتنفيذ البرنامج التدريبي والزمنى للقرية وتم تنفيذ عدد 3 دورات تفصيل وحياكة  بإجمالي عدد 54 متدربة ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة العمل وإدارة التدريب المهني بالمديرية ، ومدير مركز التدريب المهني بالخانكة .

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