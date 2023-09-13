ضبط تشكيل عصابي بالمنوفية وبحوزتهم أسلحة نارية وكمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام اليوم من ضبط تشكيل عصابى بالمنوفية وبحوزتهم أسلحة نارية وكمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار.

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية قيام (6 عاطلين "لأربعة منهم معلومات جنائية" - جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية).. بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فـي الإتجار بالمواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم ( 1,540 كيلو جرام لمخدر الهيروين - كمية من مخدر الحشيش - طبنجة - 3 فرد خرطوش وطلقات مختلفة الأعيرة - مبلغ مالى).

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة لحماية نشاطهم الإجرامي والمبلغ المالي حصيلة بيعهم للمواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.