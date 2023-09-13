الأمن يداهم أوكار بيع المواد المخدرة في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائقان - مقيمان بمحافظة الغربية بدائرة قسم شرطة بدر وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 12 كيلوجراما.

وفي نفس السياق تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 عاطلين "لاثنين منهم معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة البساتين، وبحوزتهم (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1 كيلوجرام – كمية من مخدر الهيروين – فرد خرطوش وطلقتين من ذات العيار).

كما تم ضبط (عاطل، وربة منزل "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة البساتين، وبحوزتهما (كمية من مخدر الأيس وزنت 1 كيلوجرام - كمية من مخدر الهيروين – سلاح أبيض "مطواة").

وتم أيضًا ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة المعصرة، وبحوزته (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 2 كيلوجرام - كمية من مخدر الحشيش – سلاح أبيض "مطواة").

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والسلاح بقصد الدفاع، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.