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الأربعاء 13 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يداهم أوكار بيع المواد المخدرة في القاهرة

مخدرات
مخدرات
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 تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائقان - مقيمان بمحافظة الغربية بدائرة قسم شرطة بدر وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 12 كيلوجراما.

وفي نفس السياق تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 عاطلين "لاثنين منهم معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة البساتين، وبحوزتهم (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1 كيلوجرام – كمية من مخدر الهيروين – فرد خرطوش وطلقتين من ذات العيار).

كما تم ضبط (عاطل، وربة منزل "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة البساتين، وبحوزتهما (كمية من مخدر الأيس وزنت 1 كيلوجرام -  كمية من مخدر الهيروين – سلاح أبيض "مطواة").

وتم أيضًا ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة المعصرة، وبحوزته (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 2 كيلوجرام -  كمية من مخدر الحشيش – سلاح أبيض "مطواة").

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والسلاح بقصد الدفاع، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الحشيش الغربية القاهرة
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