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الأربعاء 13 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

بأسعار مخفضة.. "الزراعة" تطلق 10 منافذ متحركة لبيع بيض المائدة في 5 محافظات

المنافذ المتحركة
المنافذ المتحركة لبيع البيض بأسعار مخفضة
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أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، 10 منافذ متحركة، لبيع بيض المائدة للمواطنين بأسعار مخفضة، وذلك في محافظات: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، والدقهلية.

وقال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة والمنسق العام للمنافذ ومبادرة من خير مزارعنا لأهالينا، إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للتوسع في أعمال وأنشطة المبادرة، وضخ وتوفير السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين من إنتاج الوزارة وأجهزتها المختلفة، بجودة عالية وأسعار مناسبة، للمساهمة في رفع العبء عم كاهل المواطنين.

وأضاف صالح أن السيارات استهدفت الميدان العامة والشوارع المزدحمة بالمحافظات، ومناطق متفرقة فيها، لضمان وصول المنتج لأكبر عدد من المواطنين، حيث بلغ سعر كرتونة بيض المائدة والتي طرحتها الوزارة اليوم ١١٠ جنيهات، أي أقل من مثيلاتها بالأسواق بنسبة كبيرة، مشيرًا إلى استمرار تلك السيارات لتغطية كل المحافظات خلال الفترة المقبلة بالتناوب.

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منافذ متحركة بيض المائدة خير مزارعنا لاهالينا
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