الصرف الصحي بمطروح: الاستعدادات لمواجهة تداعيات العاصفة دانيال بدأت منذ الأحد

كشف الدكتور إبراهيم خالد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، استعدادات المحافظة لمواجهة تداعيات العاصفة دانيال، قائلا إنهم بدأوا الإجراءات الخاصة بهم منذ يوم الأحد، عقب تلقي التحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية وغرفة عمليات المحافظة مساء يوم السبت 9 سبتمبر.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” عبر فضائية “مصر الأولي”، اليوم الأربعاء، أنه تم البدء برفع درجة الاستعداد وإرجاء الإجازات اعتبارا من صباح الأحد، موضحا أنه تم نشر المعدات اللازمة فى الأماكن المختلفة على مستوى محافظة مطروح بدءا من السلوم حتي العلمين.

وتابع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، أن العاصفة يوم الاثنين بدأت تصل إلى حدود السلوم وسيوة وبراني، وكانت أمطار خفيفة إلى متقطعة، ورياح محملة بالأتربة، حيث انكسرت العاصفة مع دخولها الحدود المصرية ومرورها بمسافات طويلة قبل وصولها إلينا.