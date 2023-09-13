الكشف على 1000 مريض خلال فعاليات أسبوع شباب الجامعات

نظم النشاط الاجتماعي خلال فعاليات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية الثالث عشر المنعقد بجامعة حلوان بقيادة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة فعاليات القافلة الطبية التوعوية لمنطقة 120 فدانا مايو للكشف على المواطنين وتقديم العلاج مجانًا متضمنة ست تخصصات وهي العظام والأنف والأذن والرمد والأطفال والباطنة والنساء.

وتم خلال القافلة الكشف عن مرض القدم السكري والأمراض المزمنة مثل السكر والضغط والتوعية من مخاطرهم، حيث تعقد القوافل الطبية بهدف تقديم خدمات طبية وعلاجية للمواطنين بالمجان، ولنشر الوعي وتعظيم الدور المجتمعي لتطوير المناطق المحيطة خاصة في أسبوع شباب الجامعات، لتحسين مستوى الخدمات الصحية، والوعي التثقيفي للمواطنين. .

وشارك في القافلة 18 جامعة من الجامعات المشاركة في أسبوع شباب الجامعات، الذين قدموا أدوية وشاركوا في القافلة، حيث تأتي هذه القافلة ضمن المسابقات التي يعقدها النشاط الاجتماعي لاختيار أفضل الطلاب الذين تفاعلوا وعملوا خلال القافلة، وذلك على مستوى الجامعات المصرية، وتقام فعاليات مسابقات النشاط الاجتماعي تحت إشراف الدكتور زغلول عباس حسنين عميد كلية الخدمة الاجتماعية، أ. عصام زكي مدير إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

وعقدت القافلة برئاسة الدكتورة رشا رفاعي القائم بعمل عميد كلية الطب جامعة حلوان ورئيس اللجنة الطبية بأسبوع شباب الجامعات، والدكتور محمود عابد مدير عام الإدارة الطبية، والدكتور ناصر حمزاوي مدير مستشفى الطلبة والدكتورة ياسمين عمروسي أستاذ مساعد بكلية الطب والدكتورة سلوي حسين المدرس بكليه الطب، وأطباء من مستشفى الطلبة، تحت اشراف الدكتور محمد فايز نائب مدير مستشفى الطلبة، بالكشف على ما يفوق 1000 حالة وصرف العلاج لهم.