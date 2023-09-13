تحرير 2609 مخالفات عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

حرر رجال الإدارة العامة للمرور 2609 مخالفات عدم تركيب الملصق الإلكتروني، حيث إن الملصق يسهم في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص، وذلك خلال 24 ساعة.

ويساعد الملصق على تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون، كما يساعد في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني، بما يضمن سرعة ضبطها.

ويتيح الملصق الإلكتروني إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية وإخطار غرف عمليات إدارات المرور بها لتتمكن من إرشاد مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة، وذلك من خلال ربط الملصق مع مركز معلومات المرور إلكترونيا.

وفي السياق ذاته قامت الأجهزة المعنية برفع 70 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، فضلا عن تحرير 651 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة.