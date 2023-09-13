شوارع دمياط الجديدة تتحول إلى لوحات ملفتة بعد انتهاء المطر

تحولت شوارع محافظة دمياط، إلى لوحات فنية أثر هطول موجة من الأمطار الغزيرة شهدتها المحافظة على مدار اليوم أمس الثلاثاء، حيث التقطت عدسات المصورين شوارع محافظة دمياط وخاصة مدينة دمياط الجديدة والتي كان لها بريق بالأضواء الملونة عقب انتهاء موجة المطر.

وشهدت محافظة دمياط، حالة من التقلب في الطقس أمس الثلاثاء، حيث شهدت محافظة دمياط، موجة من الطقس السيئ، حيث شهدت شوارع محافظة دمياط هطول أمطار متقطعة ،علي شوارع المحافظة، تسببت في غرق بعض الشوارع في المحافظة وتعطيل حركة السير نسبيا في المدن والقرى.

ومن جانبها وجهت الدكتورة منال عوض محافظ إخطار الوحدات المحلية للمراكز والمدن للتعامل مع الأمطار.

وفى هذا السياق، أكدت "محافظ دمياط" على الوحدات المحلية بضرورة التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى والتواجد الميدانى للإشراف المباشر على تلك الأعمال لحين تحسن الأحوال الجوية مشيرة إلى أنه يتم متابعة الموقف على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان عام المحافظة.

وفي سياق متصل إستمرت جهود الوحدة المحلية لمدينة رأس البر في محافظة دمياط على مدار الساعة برئاسة المحاسب وليد الشهاوي وإشراف نواب المدينة والمشرف العام على قطاع النظافة؛ لمواجهة موجة سوء الأحوال الجوية التي تشهدها المدينة، وذلك لرفع تجمعات مياه الأمطار من شوارع رأس البر بمعدات وسيارات الوحدة ومتابعة عمل محطات الرفع وبلاعات صرف المطر بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وجار استكمال الأعمال .

في سياق ذاته تحركت حملات من الوحدات المحلية لشفط وكسح تجمعات الأمطار بجميع المناطق، حيث إنه فور تلقى بيان هيئة الأرصاد الجوية بتعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ وهطول أمطار غزيرة على أغلب الأنحاء، تم رفع درجة الاستعداد القصوى والتأكيد على كافة الأجهزة بجاهزية المعدات وسيارات الشفط والفرق الفنية، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى محافظة دمياط.