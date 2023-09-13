"التضامن" تكشف تفاصيل مسابقة "بطل من بلدنا"

قال مهند دياب، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتوثيق المرئي، إن وزارة التضامن أعلنت عن مسابقة “بطل من بلدنا” للأفلام القصيرة؛ بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر، على أن تكون مدة الفيلم لا تزيد على 5 دقائق.

وأضاف مستشار وزيرة التضامن للتوثيق المرئي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” عبر فضائية “مصر الأولى”، اليوم الأربعاء، أن الوزارة رصدت جوائز مالية لأفضل 6 أفلام في تلك المسابقة، وقيمة كل جائزة 10 آلاف جنيه، موضحا أن آخر موعد لاستلام الأفلام 25 سبتمبر الجاري.

وأوضح مستشار وزيرة التضامن للتوثيق المرئي، أن أي شاب أو محترف، يستطيع التقديم للمسابقة، التي تنقسم إلى 3 محاور، وهي “التحدث عن قصة نجاح تشكل بطولة في أي مجال”، سواء كان اجتماعيا أو ثقافيا أو فنيا أو علميا أو رياضيا، أو “بطل من أبطال حرب أكتوبر”، والتحدث عن قصة لصاحب الفيلم نفسه، والمحور الثالث هو “بطل من وحي الأزمات”.