لمدة 3 أيام.. "شقة لندن" بوادي الدواسر في جولة المملكة

تقيم “جولة المملكة 2023”، نهاية الأسبوع الجاري، ضمن عروضها المسرحية العربية، عرضا مسرحيا يقدمه الفنان طارق العلي وإلهام الفضالة وعدد من الفنانين الكويتيين في مسرحية "شقة لندن" بمسرح قاعة الملك عبدالعزيز الثقافية بوادي الدواسر؛ لمنح الزوار أوقاتا مميزة مع نخبة من النجوم في عرض درامي وكوميدي مميز خلال الفترة 14-16 سبتمبر الجاري.

ويقوم بدور البطولة في المسرحية الفنان طارق العلي، إضافة إلى مجموعة من نجوم الكوميديا الكويتية مثل إلهام الفضالة، وشهاب جوهر، ومشعل العيدان، ومحمد الوزير، ودلال، وشهد سلمان، وهي من تأليف عيسى أحمد، وإشراف عام من عيسى العلوي، وإخراج موسى آرتي.

وتتناول المسرحية مجموعة من الأحداث الهادفة في قالب كوميدي اجتماعي حول (وائل) و(سيف) المتزوجين من أختين تعانيان من الخلافات الدائمة بين زوجيهما؛ الأمر الذي يدفعهما إلى طرح فكرة سفر الأسرتين إلى العاصمة البريطانية لندن، في رحلة تهدف إلى حل الخلافات بين الزوجين، من خلال تهدئة أعصابهما، وإيجاد سبل لإحداث التآلف بينهما.

ولأن تخطيط وائل وسيف لم يكن كما أريد له تتعقد الأمور بسبب جريمة تحدث في الشقة التي يقيمون فيها، لتتشكل كثير من المواقف الكوميدية والدرامية التي تعطي المسرحية قدرًا عاليًا من الحماس والتشويق، وتستمر الأحداث بهذا الشكل في مواقف تبرز فيها الموهبة الكوميدية المعروفة عن الفنان طارق العلي.