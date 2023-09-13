السبت.. مهرجان "راجعين المدرسة" بمركز الطفل للحضارة والإبداع

تنظم مكتبة مصر الجديدة مهرجانا تحت عنوان “راجعين المدرسة” يوم السبت المقبل الموافق في الثانية عشرة ظهرا بمقر مركز الطفل للحضارة والإبداع بمناسبة قرب انتهاء الإجازة الصيفية وبداية العام الدراسي الجديد.

يشمل المهرجان أنشطة متنوعة تستهدف الأطفال فى مراحل التعليم المختلفة وكذلك أولياء الأمور من الأمهات والأباء.

أوضح الدكتور نبيل حلمى أن الفعالية تبدأ بندوة لشيرين لويس جابر إستشاري نفسي وتربوي ومؤسس مبادرة (عرفت أربي) حيث تناقش بعض المواضيع الحيوية التي تهم الأسرة أثناء العام الدراسي ومنها التأهيل النفسي للأطفال في المدرسة، تنظيم الوقت أثناء الدراسة، قبل الدراسة بأيام ، كيفية الحفاظ على علاقة ايجابية مع أولادنا أثناء الدراسة.

كما يتم تقديم ندوة الإرشاد النفسي، وورشة حكي تفاعلية، كما يشارك الأطفال فى ورشة فنية.

وفى نهاية الفعالية تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني عرض فني لمسرح العرائس والأراجوز.