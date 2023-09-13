رئيس الوزراء الياباني يجري تعديلا في حكومته

أجرى فوميو كيشيدا، رئيس الوزراء الياباني، تعديلات في حكومته تضمنت تغيير وزيري الخارجية والدفاع مع المحافظة عمليا على الهيكل الرئيسي للحكومة ولقيادة الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، بحسب ما ذكرت صحيفة "اليابان تايمز" اليوم الأربعاء.

وأشارت الصحيفة إلي ارتفاع عدد النساء في الحكومة إلى خمس للمرة الأولى.

وفي منصب وزير الخارجية حلت وزيرة العدل السابقة يوكو كاميكاوا البالغة من العمر 70 عاما، محل يوشيماسا هاياشي الذي شغل منصبه منذ عام 2021. وتخرجت كاميكاوا من جامعة طوكيو ونالت الماجستير من جامعة هارفارد الأمريكية.

وأثناء فترة عملها كوزيرة للعدل، وقعت كاميكاوا مراسيم لتنفيذ 16 حكما بالإعدام. ومن ضمنها، 13 قضية تتعلق بإعدام أعضاء الطائفة الإرهابية اليابانية "أوم شينريكيو".

كما تم تعيين مينورو كيهارا، البالغ من العمر 54 عاما، وزيرا للدفاع.

وكان هذا الرجل الذي لم يشغل مناصب وزارية في السابق، مستشارا لرئيس الوزراء في قضايا تتعلق بالأمن القومي. وأصبح في عام 2013 ممثلا لوزارة الدفاع في البرلمان.