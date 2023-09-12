ads
الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

انقلاب ميكروباص بالبدرشين ومصرع وإصابة 14 شخصًا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بالاستعلام عن الحالة الصحية ل ١٣ شخصا أصيبوا في حادث انقلاب ميكروباص علي الطريق السريع بمنطقة أبو النمرس، تمهيدا لسؤالهم حول تفاصيل الواقعة، كما صرحت بدفن جثة فرد لقي مصرعه في نفس الحادث.

 تسلمت النيابة التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية حول الواقعة والتي ثبت من خلالها أنه أثناء سير السيارة محل الحادث بسرعة زائدة  اختللت عجلة القيادة  من يد  السائق، فنتج عن ذلك انقلاب السيارة ووقوع الحادث.
الواقعة بدأت بورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة بالحيزة، يؤكد وقوع حادث  مروع على إحدى الطرق السريعة التابعة لمركز ابو النمرس بالجيزة، ووجود متوفي ومصابين وعلى الفور  انتقلت قوة أمنية  لمكان البلاغ، بالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص اتجاه البدرشين، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 13 آخرين تم نقلهم إلى المستشفي تحرر المحضر اللازم  وبدأت النيابة العامة  التحقيقات

ابو النمرس الاستعلام عن الحالة الصحية السرعة الزائدة الطرق السريعة
ads