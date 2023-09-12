انقلاب ميكروباص بالبدرشين ومصرع وإصابة 14 شخصًا

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بالاستعلام عن الحالة الصحية ل ١٣ شخصا أصيبوا في حادث انقلاب ميكروباص علي الطريق السريع بمنطقة أبو النمرس، تمهيدا لسؤالهم حول تفاصيل الواقعة، كما صرحت بدفن جثة فرد لقي مصرعه في نفس الحادث.

تسلمت النيابة التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية حول الواقعة والتي ثبت من خلالها أنه أثناء سير السيارة محل الحادث بسرعة زائدة اختللت عجلة القيادة من يد السائق، فنتج عن ذلك انقلاب السيارة ووقوع الحادث.

الواقعة بدأت بورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة بالحيزة، يؤكد وقوع حادث مروع على إحدى الطرق السريعة التابعة لمركز ابو النمرس بالجيزة، ووجود متوفي ومصابين وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، بالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص اتجاه البدرشين، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 13 آخرين تم نقلهم إلى المستشفي تحرر المحضر اللازم وبدأت النيابة العامة التحقيقات